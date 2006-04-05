Самым молодым в парламенте будет Виктор Янукович

Динамика обновления депутатского корпуса по итогам выборов практически не поменялась в сравнении с предыдущей избирательной кампанией. Об этом со ссылкой на "Лигу" пишет "Украинская правда".

Согласно исследованию Института политики, представленному социологом Сергеем Макеевым в ходе "круглого стола" 61% нового парламента - это новые лица, а 39% - бывшие нардепы. Для сравнения: после выборов 2002 года новых депутатов было 59%.

С.Макеев также сообщил, что в новом парламенте будет 8% женщин, что больше, чем после выборов 2002 года, но столько же, как и после выборов 1998 года.

Возрастной состав парламента практически не меняется - в 2002 году в парламенте было 52% депутатов старше 50 лет, а в 2006 - 49%.

При этом, по словам социолога, самым молодым новым парламентариям по 25 лет, один из них в Партии регионов - Виктор Викторович Янукович. Самый старый депутат - коммунист Иван Герасимов, которому 85 лет.

Также С.Макеев сообщил, что в новом составе Верховной Рады Украины будет 75% депутатов, которые являются членами той или иной политической партии. При этом больше половины из числа беспартийных депутатов являются членами БЮТ.

Кроме того, социолог сообщил, что согласно данным исследования, украинский избиратель увеличил требования к партиям: если в 1998 году за партии, которые прошли в парламент, проголосовали примерно 65% избирателей, в 2002 - 69%, то в 2006 - уже 78%.

По словам эксперта, это означает, что избиратель укрепляется в своих предпочтениях и не распыляет свое внимание между многочисленными партиями, участвующими в избирательной кампании.

Также, по словам Макеева, можно отметить тенденцию, что партии, которые ранее участвовали в блоках, а на эти выборах пошли самостоятельно, не прошли в ВР.

Пример Народно-демократической партии является самым показательным.

Также социолог считает неудивительным, что в новый парламент не прошла партия Наталии Витренко, поскольку за период между избирательными кампаниями 1998 и 2002 года эта политическая сила потеряла 0,5% избирателей и примерно такой же процент - между выборами 2002 и 2006 годов.