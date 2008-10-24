У Ющенко говорят, что не пришли в суд, потому что его не существует...

Руководитель Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслан КИРИЛЮК заявляет, что представители Секретариата Президента сегодня отсутствовали в Окружном административном суде Киева из-за того, что этот орган как судебная единица юридически ликвидирован и его не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.КИРИЛЮК сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов в перерыве в очередном заседании Киевского апелляционного административного суда, рассматривающего жалобу Секретариата Президента на постановление Окружного админсуда столицы, который по иску БЮТ приостановил выполнение указа главы государства о прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Окружной административный суд Киева по иску БЮТ приостановил действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Суд запретил Центральной избирательной комиссии проводить любые заседания, связанные с организацией внеочередных выборов.

В свою очередь Секретариат Президента обжаловал решение Окружного админсуда в Апелляционном административном суде столицы. Секретариат Президента просит суд отменить постановление, поскольку суд первой инстанции не имел права выносить подобные решения, тем более в обеспечение иска останавливать избирательный процесс

В то же время 17 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом ликвидировал Окружной административный суд Киева. Вместо него В.ЮЩЕНКО создал Центральный и Левобережный окружные административные суды Киева.

Новосозданный Центральный окружной админсуд Киева, по информации руководителя Службы по представительству в судах Украины интересов Президента Руслана КИРИЛЮКА, 17 октября отменил постановление Окружного админсуда Киева, которым было приостановлено действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VI созыва и назначении внеочередных выборов.

Однако сегодня, 24 октября, состоялось заседание Окружного административного суда Киева, который перенес на 28 октября слушание дела об обжаловании БЮТом указа Президента о досрочных парламентских выборах.

На заседание явились представители БЮТ, однако не было представителей ни Секретариата Президента, ни Центральной избирательной комиссии. Во время заседания представители БЮТ обратились к суду с ходатайством перенести рассмотрение дела в связи с неявкой представителей Секретариата Президента и ЦИК и невозможностью выяснить все обстоятельства дела.

Также представители БЮТ просили суд обратиться во новосозданный Центральный окружной админсуд Киева с просьбой предоставить текст решения об отмене постановления Окружного административного суда Киева о приостановке действия указа Президента на обеспечение иска БЮТ. Заслушав стороны, суд принял решение перенести предварительное слушание дела на 9.00 28 октября. Суд обязал представителей Секретариата Президента и ЦИК или явиться на заседание суда, или обосновать свою неявку.

Комментируя решение суда, заместитель лидера фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявил, что сегодня нет ни одного указа Президента, который бы имел силу относительно проведения внеочередных выборов, ликвидации судов, увольнения судей. «Все эти незаконные акты остановлены судами», - сказал он.