Пинзеник потребовал от Еханурова денег

Министерство обороны и Министерство финансов Украины решили вопрос относительно оплаты за потребленные воинскими частями энергоресурсы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, комментируя ситуацию вокруг отключения воинских частей, в том числе тех, которые несут боевое дежурство, от источников энергоснабжения.

Как объяснил Ю.ЕХАНУРОВ, проблемы с отключением существовали, потому что использовалась схема взаимозачетов в оплате за потребленную электроэнергию.

«На сегодня мы с Минфином этот вопрос отрегулировали. Не знаю, на долго ли, но пока еще он решен», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ. Он отметил, что Минобороны будет платить за энергоносители деньгами.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября с.г. ОАО "Запорожьеоблэнерго" - энергопоставляющая компания, которая обеспечивает энергоснабжение на территории Запорожской области, начала отключение воинских частей региона от энергообеспечения.