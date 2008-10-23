БЮТ продолжает держать в осаде трибуну и президиум ВР

15:57, 23 октября 2008
Политика
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Начало заседания - в 16.00

Народные депутаты от фракции БЮТ опять блокируют трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в президиуме и возле трибуны парламента находятся около 30 народных депутатов.

Бютовцы продолжают требовать, чтобы ВР в первую очередь рассмотрела пакет антикризисных законопроектов.

Вечернее пленарное заседание должно начаться в 16.00.

 

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