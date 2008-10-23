Ющенко: никто не будет бросать танки

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость существования работоспособного парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время открытия консультативно-диагностической поликлиники в Житомире.

«Страна имеет будущее только в том случае, когда будет работоспособный парламент», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он добавил, что «моя задача – видеть парламент работающим».

В.ЮЩЕНКО сказал, что Украина является демократической нацией. По его словам, «никто не будет бросать танки, внутренние войска». В.ЮЩЕНКО в который раз напомнил, что у политиков было достаточно времени договориться, однако если они не смогли использовать эту конституционную возможность, то у Президента есть право использовать свою конституционную возможность и назначить досрочные выборы. По словам В.ЮЩЕНКО, сейчас в повестке дня не стоит дискуссия проводить выборы или не проводить. Президент отметил, что сейчас в государстве есть на что выделить больше 400 млн. грн., которые необходимы для проведения выборов, однако неработающий, неэффективный парламент стоит еще дороже.