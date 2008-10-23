БЮТ готов рассмотреть план Януковича

В Верховной Раде пока еще нет достаточного количества голосов для принятия пакета антикризисных мероприятий, предложенных правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

«Из наших переговоров на согласительном совете я понимаю, что за план мероприятий, который предложило правительство, готовы проголосовать 185 народных депутатов», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, это депутаты от фракции БЮТ и часть депутатов фракции НУ-НС.

При этом Н.ТОМЕНКО заметил, что некоторые мероприятия из этого плана готов поддержать Блок Литвина, но в целом за закон они не будут голосовать. Н.ТОМЕНКО считает, что в 16.00 целесообразно было бы начать пленарное заседание именно с рассмотрения антикризисных мероприятий, и принять соответствующие документы в первом чтении. При этом депутат не исключил, что по настоянию других фракций голосование можно было бы провести и постатейно. По его словам, если в целом план антикризисных мероприятий не наберет 226 голосов, то БЮТ готов к рассмотрению альтернативного плана, предложенного оппозиционным правительством. Между тем, отметил Н.ТОМЕНКО, на данный момент подавляющее количество депутатов в ВР выступают именно за рассмотрение законопроектов в поддержку избирательной кампании. «Они считают, что кризис до них пока еще не дошел, поэтому они выступают за выборы», - сказал заместитель председателя ВР.