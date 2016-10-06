Порошенко: благодаря Путину Украина избавилась от многовекторности во внешней политике
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что благодаря действиям президента РФ Владимира Путина Украина избавилась от многовекторности во внешней политике.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время встречи со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского, которая состоялась в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко.
«В одном только можно сказать спасибо Путину - у нас нет уже многовекторности: из 13% (украинцев – УНИАН), которые поддерживали НАТО в 2013 году, уже стало 54%. Из 32%, которые поддерживали европейскую интеграцию, украинская нация стала настолько мудрой, что уже более 70% поддерживают европейский вектор развития нашей страны», - сказал глава государства.
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«Наша независимость и наша страна во второй раз или в третий раз родилась именно сейчас, и мы являемся свидетелями и творцами этого», - сказал Порошенко.