Порошенко: благодаря Путину Украина избавилась от многовекторности во внешней политике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время встречи со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского, которая состоялась в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко.

«В одном только можно сказать спасибо Путину - у нас нет уже многовекторности: из 13% (украинцев – УНИАН), которые поддерживали НАТО в 2013 году, уже стало 54%. Из 32%, которые поддерживали европейскую интеграцию, украинская нация стала настолько мудрой, что уже более 70% поддерживают европейский вектор развития нашей страны», - сказал глава государства.

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«Наша независимость и наша страна во второй раз или в третий раз родилась именно сейчас, и мы являемся свидетелями и творцами этого», - сказал Порошенко.