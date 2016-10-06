В Украине никогда не появится пропагандистское ведомство - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе встречи в Киевском национальном университете им. Шевченко со студентами-историками по случаю 150-летия со дня рождения Михаила Грушевского.

Читайте такжеСтець объяснил, почему нельзя уничтожить донецкую телевышку, транслирующую каналы боевиков

«У нас никогда не появится пропагандистское ведомство, которое бы определяло, что вам, историкам, исследовать и о чем писать украинским ученым, а о чем не писать. У нас не будет министерства истории, потому что у нас нет «официальной истории», есть только рамочная политика исторической памяти. А мое выступление – это лишь дань памяти Грушевскому, и никоим образом не лекция, которая бы навязывала вам какие-то рамки», - заявил президент.

По убеждению Порошенко, «только свободная научная и творческая работа является залогом роста и успехов отечественной украинской исторической науки. А учить подавляющее большинство украинских историков патриотизму, думаю, нет никакой необходимости».