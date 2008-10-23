БЮТ cнова заблокировал Верховную Раду
11:24, 23 октября 2008Политика
2401
Перерыв еще не закончился
Народные депутаты от БЮТ снова заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны и в президиуме ВР в целом находятся около 40 представителей фракции БЮТ. Депутаты при помощи стульев закрыли входную дверь к президиуму ВР.
По состоянию на 11.09 перерыв, объявленный в заседании парламента, не закончился.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter