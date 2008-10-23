БЮТ cнова заблокировал Верховную Раду

Народные депутаты от БЮТ снова заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, возле трибуны и в президиуме ВР в целом находятся около 40 представителей фракции БЮТ. Депутаты при помощи стульев закрыли входную дверь к президиуму ВР.

По состоянию на 11.09 перерыв, объявленный в заседании парламента, не закончился.