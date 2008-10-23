Ющенко уехал в Житомирскую область

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Житомирскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в Житомире глава государства примет участие в работе IV съезда специалистов по социальной медицине и организаторов здравоохранения Украины. Главными вопросами съезда станут развитие национальной системы здравоохранения и ее перспективы; проблемы обеспечения качества кадровых ресурсов в системе здравоохранения государства; реформирование системы здравоохранения в соответствии с евроинтеграционными процессами государства; перспективы развития в Украине социальной медицины.

В.ЮЩЕНКО также ознакомится с работой Житомирского областного центра охраны здоровья матери и ребенка и примет участие в торжественном открытии новой Kонсультативно-диагностической поликлиники им. А.Ф.Гербачевского.

В поездке Президента сопровождают министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ и заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

В рамках поездки Президент проведет встречу с представителями СМИ.