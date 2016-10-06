Экс-генсек НАТО объяснил, почему миссию ООН не удалось привлечь для разрешения конфликта на Донбассе

Об этом заявил экс-генсек НАТО, ныне советник президента Украины Петра Порошенко Андерс Фог Расмуссен в интервью "Новому времени".

"Очевидно, что ООН не может действовать без согласия России, и по этой причине мы использовали миссию ОБСЕ, которой дали четкий мандат. Опять же, Россия как член ОБСЕ многое блокировала. Конечно, россияне не хотят международных наблюдателей на Донбассе, потому что это раскрывает факты того, как РФ действует на украинской территории", - Расмуссен.

По мнению политика, миру нужен форум наподобие ООН для дискуссий с участием всех стран вне зависимости от того, демократические это страны или страны с авторитарным режимом.

Читайте такжеЭкс-генсек НАТО: Замороженный конфликт на Донбассе будет иметь разрушительный характер

"ООН — гарант международного верховенства права. Правда, только на словах. Когда дело доходит до вопросов безопасности, ООН — не самая эффективная организация по многим причинам. В первую очередь из-за того, что страны-члены не хотят финансировать военные операции ООН и неохотно предоставляют для этого свои военные части и другие ресурсы. Если же все-таки ООН принимает решение о проведении операции, то ее мандат, как правило, очень слабый", - объяснил экс-генсек НАТО.

В силу этих причин Расмуссен считает, что НАТО — наиболее эффективная и фактически единственная оборонная организация в мире. Он напомнил, что именно НАТО вмешалось в ситуацию в Ливии, что было довольно неожиданным.

"Совет Безопасности ООН принял резолюцию о своей ответственности за безопасность ливийского народа. Однако по инициативе стран—членов НАТО именно Североатлантический альянс взял на себя все заботы по организации военной операции от имени ООН. На мой взгляд, такой формат может быть использован и в будущем", - добавил экс-генсек НАТО.

Полный текст интервью читайте в свежем номере журнала "Новое время".