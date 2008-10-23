Состоится Четвертый Киевский диалог

23 октября в 17.00 в Малом Мариинском дворце в Киеве (ул. Грушевского, 22) откроется Четвертый Киевский диалог.

Киевский диалог - мероприятие наивысшего уровня в рамках контактов между гражданскими обществами Германии и Украины.

В этом году основной темой мероприятия станет ”История и политика памяти в Украине и Германии сегодня”.

Немецкие и украинские эксперты будут дискутировать на темы доступа к актам коммунистического режима, темы оппозиции и диссидентства, а также - отношения к голодомору и Холокосту.

В мероприятии примут участие депутаты Немецкого бундестага Катрин Геринг-Эккарт и Эккарт фон Кледен, Федеральная уполномоченая по документам Министерства государственной безопасности НДР Марианна Биртлер и руководитель СБУ Украины Валентин Наливайченко.

Киевский диалог организован Фондом Конрада Аденауера, Польско-Украинским фундацией сотрудничества (PAUCI), европейским обменом и Немецким обществом восточноевропейских исследований.

Диалог продлится 24 октября.