В Минобороны рассказали о потерях за сутки среди украинских военных на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате активный боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения", - сказал Лысенко.

По его словам, за минувшие сутки обстановка в зоне АТО обострилась - противник расширяет географию боевых действий и применяет тяжелое вооружение, что ставит под угрозу минские договоренности о разведении сторон.

Как отметил Лысенко, в частности, на Луганском направлении на протяжении вчерашних суток противник осуществил 16 обстрелов, 6 из которых из тяжелого вооружения, на Донецком направлении - 12 обстрелов из них 3 из тяжелого оружия. На Мариупольском направлении было зафиксировано 20 обстрелов из различных видов вооружения.

При этом спикер сообщил, что по подтвержденным данным, на протяжении вчерашнего дня один боевик был уничтожен, трое ранены.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 48 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе.