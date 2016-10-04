Победителем конкурса на должность председателя Харьковской ОГА стала Юлия Светличная

Как передает корреспондент УНИАН, результаты конкурса были обнародованы сегодня, 4 октября, в Киеве.

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После прохождения собеседований и оценки компетенций кандидатов Светличная набрала 17,82 балла, начальник военно-юридического факультета Национального университета им. Ярослава Мудрого Сергей Мельник – 12,98 балла, начальник Одесского городского управления юстиции Сергей Кадигроб - 8,66 балла.

"Таким образом, победителем конкурса на должность председателя Харьковской областной государственной администрации у нас является Светличная Юлия Александровна, с чем мы ее и поздравляем. Второе место занял Мельник Сергей Николаевич. Третье место занял Сергей Владимирович (Кадигроб – ред.)", - сказал председатель конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН, 29 августа президент Петр Порошенко назначил главу Харьковской областной госадминистрации Игоря Райнина главой администрации президента. В.и.о. председателя Харьковской ОГА была назначена Светличная. В начале сентября был объявлен конкурс на должность председателя Харьковской ОГА, к участию в котором были допущены 10 кандидатов.