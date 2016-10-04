Победителем конкурса на должность председателя Харьковской ОГА стала Юлия Светличная
Конкурс на должность председателя Харьковской областной государственной администрации выиграла в.и.о. руководителя ОГА Юлия Светличная.
Как передает корреспондент УНИАН, результаты конкурса были обнародованы сегодня, 4 октября, в Киеве.
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После прохождения собеседований и оценки компетенций кандидатов Светличная набрала 17,82 балла, начальник военно-юридического факультета Национального университета им. Ярослава Мудрого Сергей Мельник – 12,98 балла, начальник Одесского городского управления юстиции Сергей Кадигроб - 8,66 балла.
"Таким образом, победителем конкурса на должность председателя Харьковской областной государственной администрации у нас является Светличная Юлия Александровна, с чем мы ее и поздравляем. Второе место занял Мельник Сергей Николаевич. Третье место занял Сергей Владимирович (Кадигроб – ред.)", - сказал председатель конкурсной комиссии.
Как сообщал УНИАН, 29 августа президент Петр Порошенко назначил главу Харьковской областной госадминистрации Игоря Райнина главой администрации президента. В.и.о. председателя Харьковской ОГА была назначена Светличная. В начале сентября был объявлен конкурс на должность председателя Харьковской ОГА, к участию в котором были допущены 10 кандидатов.