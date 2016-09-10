Порошенко уволил главу Киевской ОГА
03:17, 10 сентября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главу Киевской областной администрации Максима Мельничука.
фото: УНИАН
Соответствующий указ №389/2016 опубликован на сайте главы государства в ночь на субботу, 10 сентября.
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"Уволить Мельничука Максима Дмитриевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.
Напомним, в пятницу вечером, 9 сентября, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании заместителя главы Киевской ОГА Игоря Любка на взятке в 200 тысяч гривень.
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