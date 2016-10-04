Нуланд обсудит ситуацию в Украине с "серым кардиналом" Кремля

14:27, 04 октября 2016
Политика
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Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Виктория Нуланд в ходе своего визита в Москву обсудит ситуацию в Украине с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Нуланд / Фото УНИАН

"Виктория Нуланд приезжает в Москву в середине этой недели. У нее предстоит несколько встреч в Москве. По поводу украинского кризиса она будет разговаривать с помощником президента РФ Владиславом Сурковым", - цитирует РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

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Согласно сообщению, собеседник агентства также не исключил встреч Нуланд "с руководством МИД РФ".

Напомним, ранее в Госдепартаменте сообщили, что Нуланд встретиться  в Москве с "высокопоставленными чиновниками", с которыми обсудит реализацию Минских соглашений.

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