Нуланд обсудит ситуацию в Украине с "серым кардиналом" Кремля

"Виктория Нуланд приезжает в Москву в середине этой недели. У нее предстоит несколько встреч в Москве. По поводу украинского кризиса она будет разговаривать с помощником президента РФ Владиславом Сурковым", - цитирует РИА Новости дипломатический источник, знакомый с ситуацией.

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Согласно сообщению, собеседник агентства также не исключил встреч Нуланд "с руководством МИД РФ".

Напомним, ранее в Госдепартаменте сообщили, что Нуланд встретиться в Москве с "высокопоставленными чиновниками", с которыми обсудит реализацию Минских соглашений.