Янукович поставил условие Ющенко

Фракция Партии Регионов “Регионы Украины” поддержит вопрос о приведении к присяге судей Конституционного Суда только в том случае, если Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО даст четкие гарантии непроведения ревизии политической реформы.

Об этом в интервью УНИАН заявил член фракции, председатель политисполкома Партии регионов Владимир РЫБАК, комментируя сегодняшнее заявление советника Президента Украины, руководителя Главной службы правовой политики Секретариата Президента Николая ПОЛУДЕННОГО относительно возможного проведения внеочередного заседания Верховной Рады 4-го созыва для приведения к присяге судей Конституционного Суда.

В.РЫБАК отметил, что Конституция Украины предоставляет возможность проведения такого внеочередного заседания парламента. По его словам, проблема заключается в том, нужно ли такое заседание проводить. “Для чего раздражать общество?” – отметил депутат. По его словам, судьи Конституционного Суда, которые избраны на съезде судей и назначены по квоте Президента Украины не были приведении к присяге вчера в парламенте только потому, что ряд политических сил побаивается, что власть хочет провести ревизию изменений в Конституцию Украины, которые вступили в силу с 1 января 2006 года. Он напомнил, что именно поэтому вчера фракция “Регионы Украины” блокировала трибуну ВР.

В.РЫБАК отметил, что фракция поддержала бы приведение судей к присяге в том случае, если бы Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал четкие гарантии, что он не будет иметь намерений проводить ревизию политреформы. По его словам, Президент мог бы заключить с политическими силами соответствующий меморандум. Однако В.РЫБАК сразу же добавил, что такой шаг вряд ли воспринимался бы серьезно, поскольку уже есть примеры, когда договоренности не выполняются, несмотря на подписанные документы. Он подчеркнул, что в случае, когда легитимность политической реформы будет подвергнута сомнению, легитимность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО также автоматически будет подвергнута сомнению, поскольку эти решения принимались одновременно.

В.РЫБАК отметил, что когда возникнет вопрос относительно проведения внеочередного заседания ВР, фракция “Регионы Украины” примет решение по поводу того, будет ли она поддерживать вопрос о приведении к присяге судей КС.