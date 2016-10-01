"Обречено на провал": у Путина вновь раскритиковали следствие по MH17
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что следствие по делу катастрофы Boeing 777 в Украине "будет обречено, если не рассматривать все версии".
Об этом он заявил в интервью российскому пропагандисткому "Первому каналу", передает РИА Новости.
"Следствие нельзя вести, заранее абстрагируясь от каких-то версий. Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия. Если вести следствие, исходя из этой парадигмы, то оно обречено на необъективность, обречено на провал", — убежден Песков.
Читайте такжеНидерланды вызвали "на ковер" посла России из-за критики следствия по MH17Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России.
Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса.
Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.