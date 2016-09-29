Оппозиционер РФ о лживом интервью пресс-секретаря Путина по МН17: эти 5 минут войдут в историю (видео)

Эти 5 минут интервью войдут в историю, в учебники журналистики и пиара, пишет в своем блоге российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

"И наш усатый миллиардер прямо как уж на сковородке. Четыре (!) раза его прямо спрашивают: признаёшь или отрицаешь выводы комиссии. Четыре раза ни "да", ни "нет". "Да" — страшно. "Нет" — невозможно, уж больно фактами к стенке прижали", - подчеркнул Навальный.

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При этом, по словам оппозиционера, Россия сама себя загоняет в ситуацию "Южнокорейский боинг и СССР в 1983 году". Тогда с самого начала всем было понятно: советские военные сбили "Боинг". Понятно было, отметил Навальный, что не было желания сбить именно пассажирский самолёт — просто цепь роковых случайностей, ошибок и несогласованности.

"Посмотрите и сравните с нынешней пропагандой. Один учебник, одни слова и даже люди те же", - призывает российский оппозиционер.

"Сейчас то же самое. Несколько военных совершили трагическую ошибку, убили сотни невиновных людей. Вместо признания и выплаты компенсаций ложь громоздится на ложь: лётчик Волошин, испанский авиадиспетчер, в самолёте уже летели трупы, операция ЦРУ, украинский МИГ и тд и тп", - подытожил Навальный.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса.