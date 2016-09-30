Запрет Меджлиса: Чубаров заявил о подготовке иска в ЕСПЧ против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

Чубаров отметил, что иск подадут в ближайшее время, как только адвокаты подготовят соответствующие документы.

По его словам, речь идет о грубом нарушении одного из основополагающих международных актов - Декларации ООН о правах коренных народов.

Чубаров напомнил, что украинские властные структуры выразили жесткую позицию относительно решения Верховного суда России.

“Сегодня мы ожидаем заявления соответствующих международных правозащитных организаций”, - сказал он.

Говоря о деятельности Меджлиса в этих условиях, Чубаров напомнил, что еще в апреле было принято решение о координации деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в условиях чрезвычайного режима, где было зафиксировано предоставление полномочий восьми членам Меджлиса и лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву, который решением введен в состав особого совещания.

Чубаров отметил, что до вчерашнего дня все решения принимались после обсуждения с членами Меджлиса и он их оформлял как председатель Меджлиса.

Теперь, по его словам, со вступлением в силу решения Верховного суда РФ о запрете деятельности Меджлиса он не сможет открыто привлекать к обсуждению членов Меджлиса, потому что это грозит им тюремным заключением на срок от 2 до 10 лет.

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В то же время Чубаров отметил: “Никто не сможет из-за запрета деятельности Меджлиса запретить борьбу крымских татар за свои права”.

Он подчеркнул, что с сегодняшнего дня все решения будут приниматься в Киеве.

На уточняющий вопрос журналистов, сколько членов Меджлиса покинули его ряды из-за давления Чубаров отметил, что ни один, но “были и есть случаи, когда люди фактически противопоставили себя Меджлису”.

Он отметил, что ранее была приостановлена деятельность трех членов Меджлиса, а 22 сентября - еще трех членов Меджлиса.

По его словам, речь идет о шести членах Меджлиса, деятельность которых приостановлена, поскольку исключить их из состава Меджлиса невозможно, так как в соответствии с положением членство в Меджлисе может быть прекращено или в случае смерти, или по решению Курултая. Но в нынешних условиях провести Курултай невозможно.

Чубаров не исключает, что российские оккупанты могут начать преследовать членов Меджлиса за их деятельность еще до вступления в силу решения суда о запрете Меджлиса.

“Риск, угроза сейчас непосредственно нависла в отношении 2,5 - 3 тыс. человек - это все члены Меджлиса разных уровней”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2016 года подконтрольный РФ так называемый «Верховный суд Крыма» признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

Минюст РФ также включил Меджлис крымских татар в перечень организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

29 сентября Верховный суд РФ признал законным запрет Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму.

Во время дебатов прокурор, обосновывая необходимость запрета Меджлиса, заявил, что главной виной этого представительского органа крымских татар является то, что его лидеры не признали аннексии полуострова и добиваются его возвращения в состав Украины.