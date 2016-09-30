Обама и Меркель призвали все стороны на Донбассе как можно быстрее начать разведение сил

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого Дома.

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«Президент Обама говорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель по ситуации в Украине и Сирии. Что касается Украины, президент Обама выразил решительную поддержку текущим усилиям Нормандской группы, в которой председательствует Германия и Франция, в определении дальнейшего пути, что приведет к быстрому и полному выполнению Минских соглашений», - отмечается в сообщении.

«Оба лидера настоятельно призвали стороны продолжать соблюдать режим тишины, начать разведение сил вдоль линии соприкосновения как можно быстрее, и обеспечить международным наблюдателям неограниченный доступ ко всей зоны конфликта», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, лидеры государств также решительно осудили варварские воздушные удары России и сирийского режима президента Башара аль-Асада в восточной части провинции Алеппо.