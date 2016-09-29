В НАТО заявили о готовности усилить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией

Об этом сказал генеральный секретарь Парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хоббс на встрече с новоназначенным главой постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ириной Фриз, говорится в сообщении Миссии Украины при НАТО в Facebook.

Отмечается, что в ходе встречи согласованы график взаимодействия до конца текущего года, а также формат участия украинской делегации в осенней сессии ПА НАТО, которая состоится в Стамбуле.

Также в ходе встречи Фриз сообщила Хоббсу о последнем развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об особенностях переговоров в рамках «нормандского» и «минского» процессов.

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В свою очередь Хоббс отметил неизменность позиции Парламентской ассамблеи НАТО относительно поддержке Украины в ее борьбе с незаконными и агрессивными действиями России и поддерживаемыми ею боевиками.

«Засвидетельствована готовность ПА НАТО к дальнейшему усилению такой поддержки. В этом контексте обсуждался вопрос проведения в ближайшей перспективе заседания Межпарламентского Совета Украина-НАТО в одной из восточных областей Украины», - отмечается в сообщении Миссии.