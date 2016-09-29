В НАТО заявили о готовности усилить поддержку Украины в борьбе с российской агрессией
В НАТО заявили о готовности усилить поддержку Украины в борьбе с агрессивными действиями России и с поддерживаемыми ею боевиками на востоке Украины.
Об этом сказал генеральный секретарь Парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хоббс на встрече с новоназначенным главой постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ириной Фриз, говорится в сообщении Миссии Украины при НАТО в Facebook.
Отмечается, что в ходе встречи согласованы график взаимодействия до конца текущего года, а также формат участия украинской делегации в осенней сессии ПА НАТО, которая состоится в Стамбуле.
Также в ходе встречи Фриз сообщила Хоббсу о последнем развитии ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об особенностях переговоров в рамках «нормандского» и «минского» процессов.
Читайте такжеГенсек НАТО приветствовал первые результаты расследовании по делу МН17
В свою очередь Хоббс отметил неизменность позиции Парламентской ассамблеи НАТО относительно поддержке Украины в ее борьбе с незаконными и агрессивными действиями России и поддерживаемыми ею боевиками.
«Засвидетельствована готовность ПА НАТО к дальнейшему усилению такой поддержки. В этом контексте обсуждался вопрос проведения в ближайшей перспективе заседания Межпарламентского Совета Украина-НАТО в одной из восточных областей Украины», - отмечается в сообщении Миссии.