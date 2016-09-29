Реалии "перемирия": пресс-центр АТО показал неспокойные будни авдеевской "промки" (видео)
17:15, 29 сентября 2016Война
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Пресс-центр АТО обнародовал видео из авдеевской промзоны.
"Пару дней назад было несколько прямых попаданий в дом, из-за чего произошел пожар. Силами военных было потушено, однако часть пропала. Обстрелы бывают частенько, хотя мы стараемся на провокации не вестись, если сильно подожмет, то пытаемся стрелкотней потушить огневые точки (боевиков - УНИАН)", - говорит военный.
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По словам военных, боевики "из чего хотя, из того и работают" (стреляют - УНИАН) несмотря на "перемирие".
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