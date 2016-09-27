Германия и впредь будет выступать за территориальную целостность Украины – посол

Об этом, как сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины, заявил новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель на встрече с председателем украинского парламента Андреем Парубием.

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Посол отметил, что Германия прилагает усилия для поддержки безвизового режима для Украины. «В целом это верно, и мы поддерживаем вас совместно с французскими друзьями и Соединенными Штатами Америки», - сказал Райхель.

Он также подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, которая сделала свой выбор в пользу европейских ценностей. Посол считает недопустимыми сомнения в достаточной устойчивости его страны в этом вопросе. «Считаю это абсолютно необоснованным. Мы выступаем за территориальную целостность и неприкосновенность Украины и этим не ограничиваемся, а практическими шагами пытаемся доказать, что международное право должно соблюдаться», - сказал Райхель.

В этом контексте Парубий отметил, что «есть несогласные с позицией Германии, но нет таких, кто ее недооценивает». «В Украине очень хорошо понимают и роль, и значение Германии. Лидерская позиция и вызывает критику, и одновременно творит лидерство. Поэтому думаю, что позиция Германии по отношению к Украине чрезвычайно важна, с учетом того, что она входила в число стран с Будапештским меморандумом», - сказал спикер.

Кроме того, во встрече обсуждался вопрос урегулирования ситуации на Донбассе. «Стороны были едины в том, что проведению выборов на оккупированных территориях должно предшествовать режим полного прекращения огня и обеспечения безопасности гражданам Украины», - говорится в сообщении. Председатель Верховной Рады проинформировал дипломата о создании в парламенте группы по пошаговому выполнению пунктов Минских соглашений. «Мы выступаем за мирное разрешение ситуации на востоке страны. Никто в Украине не боится выборов на Донбассе. Нас пугают выборы под дулами автоматов, когда проведем акцию под названием «выборы», которые не будут иметь никакого отношения к действительному волеизъявлению граждан Украины и обеспечению их прав и свобод. Это будет по-большому и предательство украинцев, которые стали заложниками на этих территориях», - подчеркнул Парубий.