Порошенко назвал Будапештский меморандум "листком бумаги"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении в ходе общих дебатов Генеральной ассамблеи ООН.

«С учетом последних событий на Корейском полуострове, будущее режима ядерного нераспространения является причиной повышенного внимания для моей страны», - заявил он.

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Он напомнил, что Украина добровольно демонтировала свой ядерный арсенал, третий по величине в мире в обмен на гарантии безопасности, суверенитета и территориальной целостности согласно Будапештскому меморандуму 1994 года.

«К сожалению, все эти заверения остались только листом бумаги. Давайте будем откровенны - мы не смогли сдать экзамен по Будапештскому меморандуму. Демократический мир проиграл свой первый бой - это было не только об Украине, но и авторитете всех соглашений», - добавил Порошенко.

Однако, по его словам, Украина, как ответственный международный актер, всегда была и остается убежденным сторонником ядерного нераспространения и разоружения.

Справка УНИАН. В 1994 году Украина отказалась от третьего по величине арсенала ядерного оружия в мире.

После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности. Согласно Меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины; воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.