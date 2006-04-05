Тимошенко будет заманивать шейхов

Лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО пригласили выступить с речью “Инвестиционные возможности в Украине” на ежегодной конференции «Голдман Сакс» (Goldman Sachs) 11 мая в Вене перед руководителями крупнейших в мире инвестиционных фондов и компаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, среди участников конференции – федеральный канцлер Австрии Вольфганг ЩЮССЕЛЬ, бывший британский губернатор Гонконга и член Еврокомиссии лорд ПАТТЕН, комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Чарльз МАККРИВИ, президент OPЭC шейх Ахмад Фахад Аль САБАХ, председатели советов директоров Reuters, Syngenta, Hilton Group и другие. Фонды, представленные на конференции, руководят активами стоимостью свыше 15 трлн. дол.

[ назад ]