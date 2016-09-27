Порошенко встретился с президентом Израиля (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, встреча лидеров двух стран состоялась на площади перед зданием Администрации президента на улице Банковой в Киеве.

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В пресс-службе главы государства сообщили, что по завершении церемонии началась встреча Порошенко с Ривлиным в формате «с глазу-на-глаз», которая продолжится переговорами делегации Украины и Израиля под председательством президентов двух государств.

Как сообщал УНИАН, визит президента Израиля в Украину продлится до 30 сентября.Ожидается, что во время своего пребывания в Украине Ривлин примет участие в мероприятиях высокого уровня по случаю 75-й годовщины трагедии в Бабьем Яру, а также посетит Одессу.