Владелец канала "112 Украина" просит политического убежища в Бельгии - СМИ

16:53, 27 сентября 2016
Политика
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Владелец "112 Украина"  Андрей Подщипков находится в стадии оформления политического убежища в Бельгии, поводом для чего стало, по его словам, «политическое давление в Украине». 

112.ua

Об этом изданию «Детектор медиа» сообщил бывший креативный продюсер канала «112 Украина» Виктор Зубрицкий. 

По его словам, документы были поданы Подщипковым еще в начале года.

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Также Виктор Зубрицкий, контактирующий с Подщипковым, заявляет, что первоначально собственник канала обращался с просьбой о политическом убежище к властям Австрии

«Однако позднее юристы Подщипкова убедили его обратиться за получением статуса беженца в Брюсселе, где он проживает», - сообщил Зубрицкий.

Процесс оформления документов, как утверждает Зубрицкий, был начат еще в начале 2016 года.

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