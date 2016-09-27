Владелец канала "112 Украина" просит политического убежища в Бельгии - СМИ

Об этом изданию «Детектор медиа» сообщил бывший креативный продюсер канала «112 Украина» Виктор Зубрицкий.

По его словам, документы были поданы Подщипковым еще в начале года.

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Также Виктор Зубрицкий, контактирующий с Подщипковым, заявляет, что первоначально собственник канала обращался с просьбой о политическом убежище к властям Австрии.

«Однако позднее юристы Подщипкова убедили его обратиться за получением статуса беженца в Брюсселе, где он проживает», - сообщил Зубрицкий.

Процесс оформления документов, как утверждает Зубрицкий, был начат еще в начале 2016 года.