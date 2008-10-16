Тимошенко: МВФ мог бы дать Украине от 3 до 14 млрд. долл., если бы не выборы

Международный валютный фонд готов рассматривать выделение для Украины специальных кредитов в сумме от 3 млрд. долл. до 14 млрд. долл. для стабилизации финансовой системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге после заседания Кабинета министров.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, у нее есть информация от МВФ, который «готов рассматривать от 3 до 14 млрд. долларов специальные кредиты для стабилизации финансовой системы Украины».

При этом, подчеркнула премьер, в то же время МВФ заявил, что «ему очень сложно будет вести переговоры с Украиной, пока звучат все эти предложения о досрочных выборах».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда.

Ранее НБУ заявлял о том, что МВФ и украинская сторона могут обсудить возможность резервного кредита standby для Украины.

В марте 2004 года Совет директоров МВФ утвердил для Украины годовую программу сотрудничества «упреждающий standby», предусматривавшую возможность обращения за кредитом на сумму 605 млн. долларов в случае резкого ухудшения платежного баланса. Все эти годы страна не обращалась за займом.