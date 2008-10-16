СБУ выделила охрану председателю Печерского райсуда Киева

Председателю Печерского районного суда города Киева Владимиру КОЛЕСНИЧЕНКО выделена охрана из числа сотрудников Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, такое решение принято в соответствии с указом Президента Украины № 932/2008 от 15 октября (о восстановлении В.КОЛЕСНИЧЕНКО в должности председателя суда – УНИАН) согласно закону “О государственной защите работников суда и правоохранительных органов” и на основании обращения В.КОЛЕСНИЧЕНКО в Службу безопасности Украины.

О таком решении сегодня в письменном виде поставлен в известность министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО с просьбой способствовать силам судебной милиции в разблокировании Печерского районного суда и возобновлении его законной деятельности.