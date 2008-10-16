Янукович считает, что его союз с Тимошенко противоестественен

Коалиция между Партией регионов и БЮТ будет противоестественной, заявил в прямом эфире донецкого ТРК «Первый муниципальный канал» лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что «подобного рода союз - он противоестественен».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов будет объединяться с теми политическими силами, которые имеют «одну идеологическую базу». Он подчеркнул: «Мы никогда не изменим своим принципам».

Лидер Партии регионов сказал, что «коалиция будет такой, какую поддержит украинский народ». По его словам, если Партию регионов поддержат на внеочередных парламентских выборах и у нее будет 226 народных депутатов, «то, возможно, и не нужна будет коалиция».

В.ЯНУКОВИЧ отметил: «Естественно, у нас есть партнеры, с которыми мы можем объединиться в будущем парламенте». При этом он не назвал конкретные политические силы.