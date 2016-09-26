Комитет ЕП сегодня одобрит доклад по безвизовому режиму для Украины - евродепутат

Об этом в интервью "Сегодня" заявил евродепутат Андрей Пленкович.

"Мы уже приняли очень позитивное "мнение" на этот доклад в Комитете по иностранным делам, которое подготовил Яцек Сариуш-Вольский – польский евродепутат, который постоянно продвигает идеи Украины. И потом мы должны включить этот вопрос в повестку дня пленарного заседания Европарламента", - отметил он.

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Также евродепутат рассказал, что Комитет сделаем максимум, чтобы достичь позитивного результата и позитивного голосования.

"Единственный вопрос, который мы должны понимать, – это проблема миграционного кризиса и беженцев. Вопросы визовой либерализации связаны с этим, что осложняет процесс. Но я уверен, что мы найдем позитивное решение для Украины, потому что украинцы заслуживают этого и вы научились справляться с внутренне-перемещенными лицами (с Донбасса – Ред.), которых уже 1,5 млн, без какой-то их миграции в страны Евросоюза", - заявил Пленкович.

Напомним, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского Союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина успешно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.