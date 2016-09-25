Порошенко уволил еще одного судью за нарушение им присяги

Президент Украины Петр Порошенко освободил Максима Фролова от должности судьи Голосеевского районного суда Киева в связи с нарушением им присяги судьи.

Текст соответствующего указа №409/2016 обнародован самых сайте главы государства.

Как отмечается в документе, Фролов уволен в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 126 Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, также президент подписал указы об освобождении Светланы Гайдук и Натальи Гриньковской от должностей судей Шевченковского районного суда Киева в связи с нарушением ими присяги судьи во время Революции Достоинства.

Справка УНИАН. В марте 2016 года пресс-служба Высшего совета юстиции сообщила, что ВСЮ внесет представление об увольнении Фролова с должности судьи Голосеевского райсуда Киева за нарушение присяги в связи с принятием незаконных решений во время Евромайдана.

В пресс-службе сообщили, что Фролов нарушил присягу при рассмотрении административного дела о совершении гражданином Л. правонарушениях, которое заключалось в том, что 29 декабря 2013 года Л., двигаясь в направлении города Вышгород на автомобиле в колонне «Автомайдана», не остановился по требованию инспектора ГАИ.

Во время проверки было констатировано, что судья не принял во внимание показания Л. и свидетелей о том, что в указанный день он не управлял авто, которое ему принадлежит, и находился за пределами столицы, что ставило под сомнение факт совершения правонарушения.

В то же время Фролов предпочел принять во внимание протокол об административных правонарушениях и рапорт работника ГАИ.