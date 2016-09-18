Освобожденный из плена Супрун: "Боевики говорили, что обо мне забыли"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с президентом в столичном Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины Государственного управления делами.

«Очень тяжело передать и выразить свои чувства, которые у меня в душе о том, что вернулся домой, вернулся на Родину», - сказал Супрун.

«Я являюсь сотрудником ООН и обязан быть сдержанным в своих эмоциях и, в определенном смысле, в своих высказываниях, но когда мне говорили после моего «задержания» и «ареста», что меня бросили, что обо мне забыли: «Ты останешься здесь на неопределенный срок, и никто тебе не поможет», я в это не верил», - добавил Супрун.

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По словам Супруна, он был уверен, что украинские власти делают все возможное для его освобождения из плена.

«Я знал и понимал, что мое государство, наше правительство, люди, которые за это отвечают, не забудут нас, тех, кто были незаконно арестованы и незаконно удерживаемы на территории «ДНР» и «ЛНР». Я за это очень благодарен, потому что мы здесь со своими семьями, вернулись домой и будем дальше работать», - отметил освобожденный из плена украинец.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, на Донбассе из плена боевиков были освобождены Жемчугов и Супрун. Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года. Сотрудника ООН Супруна - с апреля текущего года.