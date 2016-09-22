У Луценко обнародовали видео задержания посредника, который получал взятку для члена ВСЮ
Генеральная прокуратура Украины опубликовала видео задержания посредника, который получал взятку для члена Высшего совета юстиции Павла Гречкивского.
Видео опубликовано сегодня, 22 сентября, на канале ведомства в YouTube.
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Как сообщал УНИАН, 21 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом "К" Службы безопасности украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.
"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов", - сказал генпрокурор. Вскоре стало известно, что речь идет о Павле Гречкивском. Ему предъявлено подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).