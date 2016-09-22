У Луценко обнародовали видео задержания посредника, который получал взятку для члена ВСЮ

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Читайте такжеТребовавшего $500 тысяч взятки члена ВСЮ решили отправить в отпуск

Как сообщал УНИАН, 21 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом "К" Службы безопасности украины разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов", - сказал генпрокурор. Вскоре стало известно, что речь идет о Павле Гречкивском. Ему предъявлено подозрение по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (покушение на мошенничество).