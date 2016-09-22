Генпрокуратура вручила подозрение члену ВСЮ в попытке получить взятку в полмиллиона долларов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВСЮ.

Позже стало известно, что речь идет о Павле Гречковском, передает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Гречковского, как известно, уличили в вымогательстве 500 тыс. долларов.

«ВСЮ руководствуется принципом нулевой толерантности к коррупции. Любые проявления воздействия на суд и судей, в том числе через коррупционные механизмы, являются недопустимыми. Надеемся, что это дело будет расследовано максимально быстро и объективно», - отметили в ведомстве.

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«Мы обратились к члену ВСЮ, которого касается объявленная информация, с предложением приостановить его деятельность как члена ВСЮ до завершения этого расследования. Также выражаем надежду, что эта ситуация не будет использована в политических целях, в том числе неправомерного воздействия на ВСЮ», - добавили в совете.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департамент дел в сфере экономики ГПУ совместно с Департаментом "К" Службы безопасности разоблачили одного из членов Высшего совета юстиции в вымогательстве 500 тыс. долларов за незаконное влияние на судебное решение.

"Задержан посредник - арбитражный управляющий Минюста, который в сговоре с членом ВСЮ получил 150 тыс. долларов", - отметил генпрокурор

Луценко добавил, что подозреваемый член ВСЮ вызван в ГПУ.