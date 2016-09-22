Президент Словакии уверил Порошенко в неизменной позиции по санкциям против РФ

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Как отметили в пресс-службе Порошенко, президент Украины раскритиковал заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо по поводу оценки выполнения Украиной Минских договоренностей.

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"В ответ Андрей Киска уверил в твердости позиции Словакии по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины, а также сделал акцент на неизменной поддержке продления политики санкций против России", - говорится в сообщении.

Также Киска заверил в активной позиции Словакии, председательствующей в ЕС во второй половине 2016 года, по вопросу предоставления безвизового режима для граждан Украины.