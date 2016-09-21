Стандартная процедура: в комитете ЕП зарегистрировано предложение отказать Украине в безвизовом режиме

Поправки внесли депутаты Европарламента антиевропейского, националистического течения: Беатрис фон Шторх (Beatrix von Storch, Германия, группа Европа свободы и прямой демократии) и Удо Фойгт (Udo Voigt, не входит ни в одну группу, член Национал-демократической партии Германии).

Другие политические группы ЕП не предоставили поправок, поддержав доклад во время первого обсуждения, которое состоялось 5 сентября.

Такая же ситуация была и вокруг доклада о предоставлении безвизового режима Грузии, который Комитет поддержал 5 сентября. Такие поправки, внесенные фон Шторх, были отклонены при голосовании. Поэтому ожидается, что поправки в докладе относительно Украины не наберут необходимых голосов.

Всего в доклад депутата Марии Габриэль (группа европейских народников) «Об исключении Украины из списка третьих стран, граждане которых должны при пересечении внешних границ иметь визу» внесено семь поправок.

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В частности, поправкой номер два Шторх предлагает вместо «(ЕП) Принимает свою позицию в первом чтении, принимая предложение Комиссии», написать «Отклоняет предложение Комиссии».

Четвертой поправкой этот евродепутат предлагает удалить из доклада абзац, в котором речь идет о том, что Украина выполнила все требования Плана действий по либерализации визового режима, и поэтому соответствует критериям страны, граждане которой должны быть освобождены от получения виз.

А евродепутат Фойгт предлагает изменить этот абзац, переписав его следующим образом: «(ЕП) Считает, что Украина выполнила критерии для того, чтобы ее граждане были освобождены от необходимости иметь визы, путешествуя по территории стран-членов ЕС».

Доклад будет вынесен на голосование в рамках заседания Комитета LIBE 26 сентября.