"Сверхмощная движущая сила": Марина Порошенко встретилась с Мишель Обамой

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Петр Порошенко.

По словам президента, его жена побывала на приеме от имени первой леди США.

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"Их деятельность как матерей - похожа: Мишель занимается вопросами образования девочек-подростков, Марина - помощи в получении образования и социализации детей с инвалидностью", - отметил глава украинского государства.

Порошенко также выразил уверенность, что "женская солидарность - сверхмощная движущая сила".