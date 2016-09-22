"Сверхмощная движущая сила": Марина Порошенко встретилась с Мишель Обамой
09:45, 22 сентября 2016Политика
5337 0
Жены президентов Украины и США Марина Порошенко и Мишель Обама обсудили между собой проекты, которыми они занимаются.
Первые леди Украины и США пообщались о своих проектах / facebook.com/petroporoshenko
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Петр Порошенко.
По словам президента, его жена побывала на приеме от имени первой леди США.
Читайте такжеЖену Трампа уличили в копировании речи Мишель Обамы
"Их деятельность как матерей - похожа: Мишель занимается вопросами образования девочек-подростков, Марина - помощи в получении образования и социализации детей с инвалидностью", - отметил глава украинского государства.
Порошенко также выразил уверенность, что "женская солидарность - сверхмощная движущая сила".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter