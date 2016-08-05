Марина Порошенко в Малайзии посетила Центр детского развития для детей с аутизмом (фото)

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Деятельность этого учреждения является частью программы Пермата, которая реализуется под патронатом супруги премьер-министра Малайзии Датини Росма Мансор. Сама программа сотрудничает с международной организацией «Autism Speaks», которая борется за права людей с аутизмом.

В сопровождении супруги Министра кабинета министров Датини Хаджа Норазелина Аванхад Марина Порошенко ознакомилась с работой Центра. В частности, осмотрела учебный класс, где проходило занятие, спортивный зал и музыкальные классы, в которых дети представили музыкальные выступления для гостей.

Директор Центра Хасна Торон отметила, что основная цель учреждения - оказать помощь детям с аутизмом, в полной мере раскрыть их потенциал и подготовить к обучению в обычных учебных заведениях, и что не менее важно - повысить уровень осведомленности людей о проблемах аутизма.

Кроме того, Центр «Пермата Курниа» проводит тренинги и консультации для учителей и терапевтов по стратегии обучения детей с аутизмом, а также создан как образец для будущих центров по всей Малайзии.

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По словам Марины Порошенко, сегодня в Украине вопрос социализации детей с особыми потребностями чрезвычайно актуален. «В Украине уже начато трехлетний научно-педагогический эксперимент, цель которого - выработать эффективные механизмы обеспечения доступного образования для детей с инвалидностью и дать им реальную возможность учиться в среде сверстников. По завершению эксперимента планируется распространение его результатов во всех регионах Украины», - отметила супруга президента Украины.

Особое внимание гостей директор Центра обратила на его название - «Permata Kurnia»: «Слово «permata» на малайском языке означает «драгоценный камень», потому что дети - это «драгоценные камни» нации. А слово «kurnia» переводится, как «особый дар». Да, это особый дар для общества принимать детей с особенностями такими, какие они есть, и помочь им лучше адаптироваться к жизни. Ведь мы даем возможность раскрыть потенциал этих детей и вырастить из них граждан, которые смогут внести вклад в развитие общества», - отметила ХаснаТорон.

В память о визите Марина Порошенко подарила воспитанникам Центра розвития для детей с аутизмом «Пермата курниа» англоязычные книги об Украине.