Экономический кризис в Украине – это, оказывается, хорошо?

Почему возросла кредитная ставка? Каковы последствия изменений валютного курса? Чем грозит остановка доменных печей на металлургических предприятиях? Эти и другие вопросы обсуждали эксперты во время проведения круглого стола на тему: “Экономическая депрессия в Украине: симптомы, причины, последствия”

Владимир Лановой, доктор экономических наук, экс-министр экономики

ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЕДЕНА В ЖЕРТВУ ИНФЛЯЦИИ

У нас 9 лет был кризис, падение производства. Вся экономика технологически была неконкурентоспособна. Сейчас все разводят руками: домна остановилась, завод не имеет заказов, правительство не помогает. Никто сейчас не поможет этим предприятиям. Мы 8 лет потеряли, чтобы провести модернизацию. Наши заводы влачили свое существование только благодаря низким ценам на газ, электроэнергию, транспорт. Металлургия вообще не платила налог на прибыль. Тенденция к тому, что у нас постепенно начнет останавливаться производство в основных отраслях, которые дают заказы другим отраслям.

Что касается строительства и недвижимости. Ну как можно было не понимать что эта отрасль остановится после ревальвации курса? Все наши инвестиционные обязательства со строителями оплачиваются в долларовом эквиваленте. А Национальный банк в первом полугодии взял шарахнул по доллару, и кто теперь с долларами придет в страну, где у него перспектива 4,50 грн., 4 грн., а может и 3 грн.? Кто думал у нас в стране, что валютные потоки изменятся в мире, что нельзя играть на ревальвацию гривни и на девальвацию доллара? Представьте, что вы рассчитываете купить за $200 тыс. квартиру в Киеве, а вам после пересчета курса на 10% или 15% надо $220 тыс. или $250 тыс. У вас что, есть $50 тыс. лишних? В банках нет этих кредитов, потому что им обрезали поток кредитов из-за рубежа. Наш Нацбанк, видите ли, считал, что у нас избыток доллара. У правительства и Национального банка наступила полная беспечность: “Все будет в ажуре. У нас такая гривня красивая. Доллары сюда пойдут. Наши заводы будут продаваться”. Наши металлургические и химические заводы продаются россиянам и крупным капиталам с востока, а наши бизнесмены, владельцы этих заводов постепенно и тихо покупают заводы в Америке, Дании, Австрии, Румынии, Хорватии и Австралии.

Валютная позиция не может быть приведена в жертву инфляции. Те, кто думает, что “положим” доллар, “положим” гривню под великую идею борьбы с инфляцией – ничего не достигнут.

Если будет продолжаться высокая инфляция, что является первопричиной высокой стоимости кредитов (хотя это узурпаторская работа Национального банка – ведь он увеличил процентные ставки, а не сама инфляция), не будут люди нести деньги на депозит, они будут покупать стиральные машины и еще что-то наперед. Будет бегство от денег. Банки будут испытывать недостаток депозитных ресурсов с внутреннего рынка. Это будет банкротство банков.

В следующем году цены на газ вырастут. Энергоемкие предприятия обязательно начнут останавливаться. Два года мы выдержали, “проглотили” газ по $110, “проглотили” по $170, но по $300 нашим предприятиям уже не “проглотить”. Хотим мы или нет, но часть этих предприятий, возможно, 30%, должны остановиться для того, чтобы заменить оборудование на более экономичное. Если они этого не сделают, то будут терпеть убытки. ВВП не будет больше 4%. Будет ли бюджет таким красивым, с высоким ростом доходов и с малым дефицитом? Наверное, не будет, потому что цена на газ и расходы на коммунальные предприятия по выплате разницы в ценах на газ будут столько отнимать денег из бюджета, что бюджет не сможет успешно справляться с другими своими такими защищенными статьями.

Александр Охрименко, советник председателя правления Укргазбанка

КРИЗИС – ЭТО ХОРОШО: ХУЖЕ БЫЛО БЫ, ЕСЛИ ВЕЗДЕ КРИЗИС – А У НАС НЕТ

Говорят, что кризис – это плохо. Это ошибка. Кризис – это хорошо, это замечательно. Хуже было бы наоборот, если везде кризис – а у нас нет. Потому что есть понятие циклического развития экономики. Никогда не будет у нас роста, если мы не переживем кризис. После 2012 года вы замучитесь писать, каких успехов достигает экономика Украины.

То, что мы сегодня наблюдаем вокруг валюты – это самая обыкновенная паника. К сожалению, Нацбанк действительно приложил к этому руку, но не с точки зрения “он хотел”, а “так получилось”. На курс доллара повиляли и проблемы с Проминвестбанком. Люди эмоционально настроены держать деньги наличными, спрос именно на наличные доллары и гривни. Наиболее адекватный курс сегодня около 5 грн. То, что мы сейчас видим взрывы вверх-вниз – это абсолютная паника. Такие изменения курса не могут быть долгосрочными, но очень сильно бьют по населению. За счет такого пикообразного курса Нацбанк решает другую проблему – сдерживать инфляцию. Подумайте, сколько сейчас гривен превратятся в доллары. В результате излишки долларов превратятся в дефицит.

При таком уровне инфляции снижать кредитные ставки сейчас нереально. Никто из украинских инвесторов не захочет предоставлять деньги себе в убыток. Соответственно взяв дорого деньги, их нельзя разместить без прибыли. Дорогие кредиты – дорогие деньги.

Украина не Европа. Дорогие деньги должны отсечь неэффективных производителей. Да, люди пострадают. Ну и что? Пострадает неэффективный производитель. Правильно, зачем они нужны на рынке? Выиграет торговля. Произойдет качественный отсев неэффективного производителя, что и требуется для нормального рынка.

Ипотечный бум должен был пережить кризис. Когда такая большая диспропорция между ростом и качеством этого жилья, не может не быть кризиса. Мы будем наблюдать закрытие проектов, много “незавершенки”, при этом скупку этих проектов и очень затяжную паузу по строительству новой недвижимости. Со строительного рынка ушли спекулянты и остались настоящие покупатели. И, как видим, реальный спрос ниже. В идеальном варианте мы должны дождаться того момента, когда цены на недвижимость сбалансируются с доходами населения, и действительно цена в данном случае будет значительно ниже.

Темпы роста ВВП приостановятся. Будет где-то 5%. Инфляция, учитывая ситуацию на сегодня, будет выше 15%, но до 20% не дойдет. У нас увеличится приход средств за экспорт, уменьшится траты на импорт. Очень серьезно в этом году повлияла на импорт покупка новых автомобилей. В следующем году такого резкого спроса на автомобили не будет, соответственно уменьшится и импорт. В следующем году уменьшатся реальные доходы населения, минимум на 7–10%. Существенно вырастет безработица, потому что до сих пор наблюдалось подорожание стоимости рабочей силы, теперь будет наблюдаться уменьшение и соответственно усовершенствование нашего рынка труда. Спрос будет на короткие кредиты до года, потому что банки просто не захотят рисковать. Приостановится выдача ипотечных кредитов, уменьшится выдача автокредитов, вырастут потребительские кредиты, потому что будет дефицит денег.

Олег Устенко, замдиректора международного фонда «Блейзер», соавтор доклада “Мировой финансовый кризис и возможные последствия для Украины”

БАНКИ ПОТЕРЯЛИ БДИТЕЛЬНОСТЬ, РАЗДАВАЯ КРЕДИТЫ ВСЕМ

Есть глобальный международный финансовый кризис. Падают те, кто выстаивал в “великую депрессию”. Колоссальные проблемы в Европе, в Штатах, на азиатских рыках. Рынки падают так быстро, что за ними даже сложно уследить. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Украине не надо рассчитывать на внешнюю помощь. Страна должна консолидироваться перед лицом врага. В данном случае враг – мировой финансовый кризис.

Почему Украина является уязвимой? Есть три основные группы причин. Первая – это нехорошее состояние счета текущих операций. Проблема – как покрывать дефицит. С точки зрения экономической теории, он покрывается только одним способом – прямыми иностранными инвестициями. Так делается во всем мире, и Украина в этом плане не эксклюзив. Вот почему так важно для правительств всех стран решить вопрос с качеством инвестиционного климата, завлечением инвесторов в свою страну. Вот почему Болгария, Румыния, Чехия, Словакия бегают по всему миру, пытаясь найти инвестора, чтобы затащить к себе в страну и создать ему просто тепличные условия, чтобы деньги оказались у них. Если предположить что все идет очень неплохо, то в следующем году у нас будет прямых иностранных инвестиций по крайней мере не меньше чем в прошлом году – $10 млрд., а дефицит – $20 млрд. (из-за высокой цены газа). Процент покрытия – 50%. Это создает колоссальное давление на ослабление гривны.

Вторая причина – долги. Все государства имеют долги. Вопрос в том, в какой момент вы взяли этот долг, под какие условия и на какой срок. В настоящий момент не стоит даже рассчитывать, что долги можно перепродлить. Сейчас все пытаются стянуть деньги к себе. Никто не отдает деньги на развивающиеся рынки. Посмотрите, что творится с ценными бумагами американского казначейства. Спрос – колоссальный. Народ переводит свои активы в те, которые дают возможность не просто не заработать, пусть даже немножко потерять, но хотя бы сохранить эти средства. Украина одалживает деньги. Импорт заходит в страну и создает определенную конкуренцию отечественному производителю. Но самое ужасное то, что он расширяет дефицит счета текущих операций, который и так уже для экономики Украины достаточно большой. Вы одалживаете, одалживаете, одалживаете, и в сентябре оказывается, что у нас есть долгов на $29 млрд. Это краткосрочных долгов. Общий наш иностранный долг – 100 млрд.

Третья причина – недостаточно развитый банковский сектор. Экономическая теория гласит, если у вас происходит рост по кредитам по диагонали, то параллельно с этим ростом есть рост по невозвратности кредитов. Потому что просто потеряли бдительность. Раздавали кредиты всем. В результате оказалось большое количество некачественных заемщиков.

В следующем году будут снижены темпы экономического роста, в связи со снижением темпа роста нашего экспорта. ВВП в следующем году будет находится в пределах 4–5%, это значительно меньше того, что мы будем видеть в 2008 году. Год будет ознаменован ростом реального сектора экономики, в первую очередь сельского хозяйства и промышленности. Будет происходить реструктуризация экономического сектора. Будет возрастать часть тех производств, которые производят продукцию с высоким НДС. Фискальный дефицит в следующем году просто недопустим. Бюджет не может быть бюджетом проедания. Уровень инфляции будет находится в пределах 15%.

Записывала Анна Ященко