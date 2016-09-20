Украина и Новая Зеландия провели первые в истории двусторонних отношений переговоры на высшем уровне

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это была первая встреча на высшем уровне в истории украинско-новозеландских отношений.

«Стороны отметили важность первой встречи на высшем уровне в истории российско-новозеландских отношений и подтвердили настрой на углубление двусторонних отношений», - говорится в сообщении.

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Порошенко поблагодарил Кея за твердую позицию Новой Зеландии в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и осуждение агрессии России в отношении нашего государства.

Была достигнута договоренность активизировать работу над проектами соглашений о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.

Лидеры двух стран также обсудили вопросы активизации человеческих контактов и перспективы взаимного упрощения визовых требований.

Глава правительства пригласил президента Украины посетить Новую Зеландию с визитом в удобное время.