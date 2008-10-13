Тягнибок: агенты Кремля - в верхушке власти и силовых структурах

Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК убежден, что Украине необходимы внеочередные выборы в Верховную Раду.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Свобода”, по словам О.ТЯГНИБОКА, ”сегодняшние события с попытками сорвать избирательную кампанию с применением рейдерских схем и коррумпированных судей свидетельствуют о том, что продолжается кремлевский сценарий по дестабилизации ситуации в государстве”.

Как заявляет О.ТЯГНИБОК, “фактически осуществляется рейдерская атака на государство. И все это происходит на фоне серьезного кризиса власти, скрытого геноцида украинской нации, неконтролированного роста инфляции, деградации трудовых ресурсов в Украине и активизации агентуры Кремля, которой пропитаны не только верхушка органов власти, но и силовые структуры”.

Он также отметил, что в ситуации глубокого кризиса власти и в связи с существованием “серьезных внешних угроз, в первую очередь от России”, превращение Украины в парламентскую республику является путем к потере украинской государственности.

В связи с этим О.ТЯГНИБОК заявляет, что “украинские националисты выступают за персональную ответственность Президента против коллективной безответственности парламентской республики”.

”Внеочередные выборы необходимы Украине, поскольку лиш они способны начать процесс коренной очистки власти и смены системы власти”, - подчеркнул О.ТЯГНИБОК.