Вице-спикер Рады о нелегитимности Госдумы: мы против попыток не признавать только крымских депутатов

Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Она рассказала, что 264 народных депутата Украины проголосовали за заявление - обращение к коллегам во всем мире не признавать выборы в Госдуму РФ.

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"Мы не приемлем попыток занять в этом вопросе полупозицию и принять полумеры, как это сегодня делает мир: мол, мы не признаем полномочия четырех крымских депутатов. А "няш-мяш" - Поклонскую - в списке партии "жуликов и воров" признаете? А других "выдающихся" крымчан? А на тот факт, что фамилии сотен тысяч крымчан незаконно были включены в избирательные бюллетени из-за насильственного навязывания российского гражданства, признаете?" - выразила негодование Геращенко.

Вице-спикер Совета подчеркнула, что украинские парламентарии будут отстаивать эту позицию на всех международных площадках и во всех межпарламентских делегациях и ассамблеях.

"Наступает момент истины для ПАСЕ, ПА НАТО и ПА ОБСЕ: готовы ли их члены сесть в одном зале с нелегитимными депутатами Госдумы", - подытожила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла постановление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную Думу Российской Федерации седьмого созыва, их результатов и правовых последствий, и соответственно, состава, полномочий, актов и решений Госдумы.