Украина призвала ООН и ОБСЕ осуществлять мониторинг прав человека в Крыму и на Донбассе

С таким призывом выступила делегация Украины во время ежегодного совещания ОБСЕ по обзору выполнения государствами-участниками обязательств в человеческом измерении, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы, размещенном на странице Департамента консульской службы МИД в Facebook.

«Во время ежегодного совещания по обзору выполнения обязательств государств-участниц ОБСЕ в человеческом измерении (Варшава, 19-30 сентября 2016 года) делегация Украины будет обращать внимание на угрозы безопасности и правам человека на территории ОБСЕ, которые стали следствием продолжающейся агрессии России против Украины», - сообщила Беца.

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Отмечается, что в ходе официального открытия совещания ОБСЕ делегация Украины заявила решительный протест по поводу проведения Россией 18 сентября 2016 года выборов в Государственную думу на оккупированной территории Крыма, а также призвала государства-участники ОБСЕ к солидарности с Украиной.

«Украина считает такие выборы нелегитимными и ничтожными, которые нарушают украинское законодательство и международное право», - заявила пресс-секретарь МИД.

«Особый акцент был сделан на необходимости осуществления со стороны институтов ОБСЕ, ООН и других международных организаций постоянного мониторинга ситуации с обеспечением прав граждан Украины на оккупированных территориях Крыма и Донбасса», - добавила она.

По словам представителя МИД, делегация Украины также выразила протест в связи с незаконными действиями России в отношении украинских политзаключенных – Олега Сенцова, Александра Кольченко и других украинских граждан, которые незаконно удерживаются в РФ, и призвала государства-участники использовать все имеющиеся международные правозащитные инструменты с целью их немедленного освобождения.

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Кроме того, делегация Украины призвала институты ОБСЕ и государства-участники организации не предавать Хельсинкские принципы и не пренебрегать ценностями ОБСЕ в угоду России, которая их грубо нарушила впервые после Второй мировой войны, незаконно оккупировав АР Крым - часть территории Украины и развязав конфликт и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.

В МИД отметили, что ежегодное совещание по обзору выполнения обязательств государств-участников ОБСЕ в человеческом измерении (Варшава, 19-30 сентября 2016 года), которую проводит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, является ключевым мероприятием по вопросам прав человека, верховенства права и демократизации в рамках ОБСЕ. В мероприятии принимают участие правительственные делегации из 57 государств-участников ОБСЕ, а также представители международных и неправительственных организаций, занимающихся правозащитной проблематикой.