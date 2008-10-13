Томенко не хочет брать кредит на выборы

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что судебная волокита вокруг Указа Президента о роспуске ВР повлияет на срок проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

“Бесспорно, это повлияет на сроки, потому что выглядит все таким образом, что уже Центральная избирательная комиссия не успевает в сроки, предусмотренные действующим законодательством”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

При этом он отметил, что фракция БЮТ остается на той позиции, что выборы должны проходить на правовой основе и с соблюдением действующего законодательства. “Я бы не хотел, чтобы мы жили без парламента до президентской избирательной кампании”, - сказал он.

Н.ТОМЕНКО назвал нецелесообразным предложение представителей Партии регионов финансировать выборы без решения парламента за счет банковских кредитов. “В кредит мы еще выборы не проводили в Украине. Может, это какая-то суперидея кого-то из миллиардеров кредит взять, так лучше эти миллиардеры пусть сами заплатят, хотя это тоже будет незаконно”, - добавил заместитель председателя ВР.

Он также отметил, что выборы в ВР нельзя проводить, поскольку согласно действующему законодательству до сих пор не создан реестр избирателей. “Я не понимаю юристов, которые говорят: давайте эту статью в законе не читать, зачеркнем ее карандашом, а читаем другую статью закона. Когда выборы закончатся, найдется какой-то специфический человек, который этот карандаш отрисует и скажет: статья такая-то не выполнена и обжалует результат выборов”, - сказал он.

Кроме того, отметил Н.ТОМЕНКО, непонятным остается, по какому принципу формировать избирательные комиссии, поскольку, исходя из данной ситуации, непонятно, какие политические силы находятся в оппозиции, а какие - в коалиции. “Пока эти вопросы не решены, пока не внесены изменения в законы, до тех пор старт избирательной кампании не просто под угрозой, а он опасен, поскольку мы вступаем в нелегитимные в правовом смысле выборы”, - добавил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Окружной административный суд города Киева приостановил действие указа Президента Украины № 911/2008 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины VI созыва и назначении внеочередных выборов».

Соответствующее решение было принято Окружным административный судом Киева в рамках административного иска БЮТ к Президенту и Центральной избирательной комиссии.

Суд также запретил ЦИК проводить какие-либо заседания, связанные с организацией внеочередных выборов в ВР.