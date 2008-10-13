Срыв выборов может быть сценарием секретариата Ющенко - эксперт

Сегодня Апелляционный административный суд Киева должен рассмотреть жалобу секретариата президента на решение о приостановке выполнения указа президента о досрочных парламентских выборах. Политологи объясняют судебную волокиту вокруг роспуска парламента попытками политических сил обеспечить себе лучшие стартовые условия в избирательной гонке.

Юлия Тимошенко и депутаты из ее блока единогласно заявляют, что не допустят внеочередных выборов. В свою очередь директор Международного института демократий Сергей Таран считает, что в действительности БЮТ пытается выиграть время, чтобы подготовить себе безоговорочную победу на внеочередных выборах и ведущую роль в новой правящей коалиции: «Срыв этих выборов также может быть одним из сценариев секретариата президента. Тимошенко играет на опережение. И если выборы не состоятся, то она всегда может показать, что именно ее политическая сила заняла эту позицию». Другой политолог Виктор Небоженко считает, что кроме этого БЮТу необходимо дополнительное время для составления партийного избирательного списка, что осложняется вероятным внесением в него политиков из «Народной самообороны» и других партий, которые разочаровались в сотрудничестве с президентским окружением. А также для закрепления Юлии Тимошенко на должности премьера до завершения избирательной кампании.

Немецкая волна