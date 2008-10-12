Ющенко об отставке Тимошенко

Отставка премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО будет безответственным шагом.

Такое мнение выразил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

В частности, комментируя слухи, что после объявления досрочных парламентских выборов Ю.ТИМОШЕНКО может подать в отставку, В.ЮЩЕНКО отметил, что это будет неправильным шагом: “Это грустно, это неправильно, это не ответственно”.

На вопрос, есть ли у него доказательства того, что на ситуацию в украинской политической жизни, в том числе на то, что Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко проводили общее голосование в Верховной Раде Украины, повлияла “рука Москвы”, В.ЮЩЕНКО ответил: «Не унижает ли всех тот факт, что украинские политические силы поголовно, когда возникла эта ситуация, поехали на консультацию в одну столицу?».

Он подчеркнул, что речь идет о внутреннем кризисе, который должен решаться исключительно внутренне украинскими силами и методами. «Нам не нужна чья-то подсказка, мне унизительно эти вещи комментировать», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина является европейским государством и может сама решить проблему демократическими методами. «Нас никто не может сбить с дороги, это наши ценности, которые мы будем защищать, и если нужно делать досрочные выборы – по закону – мы будем делать эти выборы. Если нужно делать политические компромиссы – ради того, чтобы идти демократической дорогой – мы будем делать компромиссы. Потому что это есть суть, ради которой мы пришли в политику», - подчеркнул Глава государства.

Касаясь перспективы создания коалиции в следующем парламенте и эффективной работы новой Верховной Рады, Президент отметил, что хотел бы, чтобы «она базировалась на общих целях ради страны и проведения необходимых реформ». «Я буду смотреть на любую конфигурацию в украинском парламенте политических сил исключительно через цели, через приоритеты», - сказал он.

В то же время Президент выразил уверенность, что коалиция в следующем парламенте будет сформирована вокруг национальных интересов. «Я в этом убежден, у меня нет сомнения, что это будет предмет новой коалиции», - уточнил он.

В.ЮЩЕНКО поддал критике предыдущую коалицию парламента именно за отсутствие приоритетов. При этом он выразил мнение, что коалицию развалили амбиции.

Президент также снова не исключил возможности возглавить список “Нашей Украины” на внеочередных парламентских выборах: “Я не исключаю такой возможности”, - сказал он.