Ющенко проведет внеочередное заседание СНБО

16:42, 12 октября 2008
Политика
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Пресс-служба сообщила главную тему

В понедельник, 13 октября, в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главная тема заседания – необходимость усиления финансово-бюджетной дисциплины и минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины.

 

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