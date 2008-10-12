Ющенко проведет внеочередное заседание СНБО

В понедельник, 13 октября, в 12.00 под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, главная тема заседания – необходимость усиления финансово-бюджетной дисциплины и минимизации влияния мирового кризиса на экономику Украины.