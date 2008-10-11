Ющенко хочет возглавить избирательный блок образца 2002 г.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает позицию партии «Народный Союз Наша Украина» о возобновлении Блока Виктора Ющенко «Наша Украина» образца 2002 года, но без вхождения в него партии «Единый Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Ивано-Франковске на конференции Ивано-Франковской региональной организации НСНУ сообщил народный депутат, член президиума НСНУ Руслан КНЯЗЕВИЧ, отвечая на вопросы делегатов.

По его словам, Президент Украины, как почетный председатель партии, «выразил желание пойти во главе партии на досрочных выборах».

«Мы можем ему отказать?, - риторически спросил Р.КНЯЗЕВИЧ, – Разумеется, что нет! Тем более, что он желает возродить блок образца 2002 года, когда был Блок Виктора Ющенко «Наша Украина» и победил на выборах».

«Он (Президент – УНИАН) считает и готов возглавить эту политическую силу и идти к людям. И убеждать в своей правоте», - отметил депутат.

По его словам, Блок ЮЩЕНКО можно создать в составе «Нашей Украины» и Украинской народной партии. «Больше не нужно, потому что большая структура тяжело управляется», - заметил он.

«Ни при каких условиях здесь не должно быть «Единого Центра», - подчеркнул народный депутат. – Ведь это политическая сила, которая на чувствах «Нашей Украины» хотела построить свое будущее, потому не имеет политического права быть рядом с нами. Скажу больше, Президент воспринимает эту позицию. В ближайшее время вы увидите новую структуру».

Народный депутат, заместитель председателя партии НСНУ Зиновий ШКУТЯК также сообщил, что большинство членов президиума НСНУ вчера выступили против блокирования с «Единым Центром». По его словам, окончательные варианты состава блока будут решаться на съезде партии.